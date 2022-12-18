رد فعل الرئيس الفرنسي بعد هدفي مبابي

أظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رد فعله بعد أن سجل كيليان مبابي هدفين لمنتخب الديوك في شباك الأرجنتين في نهائي كأس العالم خلال دقيقتين، ليُنقذ حظوظ منتخب الديوك في المنافسة على نيل اللقب.

وظهر ماكرون وهو يصفق بقوة وفرحًا بعد هدفي نجم باريس سان جيرمان، حيث أعاد الأمل للمنتخب الفرنسي من أجل الفوز بلقب كأس العالم، بعد أن كانت الأرجنتين متفوقة بنتيجة 2/ 0 في الشوط الأول.