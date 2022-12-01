رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن منتجات

أعلنت هيئة الغذاء والدواء رصد مصنع أعلاف مخالف لاشتراطات إدراج تواريخ الصلاحية مع تدني مستوى النظافة في المنشأة.

مصادرة منتجات مخالفة

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط 15 طنًا من المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة.