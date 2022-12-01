رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن منتجات

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء رصد مصنع أعلاف مخالف لاشتراطات إدراج تواريخ الصلاحية مع تدني مستوى النظافة في المنشأة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط 15 طنًا من المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
رصدت #الغذاء_والدواء مصنع أعلاف مخالف لاشتراطات إدراج تواريخ الصلاحية مع تدني مستوى النظافة في المنشأة، تم ضبط 15 طن من المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/XEWyGwl2ip
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 1, 2022