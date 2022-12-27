رفض شكوى الاتحاد ضد النصر بشأن حامد البلوي وحمدالله

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها شكوى نادي الاتحاد ضد نادي النصر، بعد قيام الأخير بنشر بيان تضمن اتهامات ضد منسوبي الاتحاد.

وكان أصفر الرياض نشر بيانًا في الـ17 من إبريل الماضي عبر حسابه في “تويتر” تضمن اتهامات واضحة وصريحة ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم السابق بنادي الاتحاد، واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على خلفية انتقال حمدالله من النصر لـ الاتحاد في ديسمبر الماضي.

رفض الشكوى ضد بيان النصر

وقررت لجنة الانضباط رفض شكوى مجلس إدارة أنمار الحائلي ضد بيان إدارة مسلي آل معمر، بعد صدور قرار نهائي في قضية حمدالله في الثاني من أغسطس الماضي.

يذكر أن بعض التسجيلات الصوتية كانت قد سُربت عبر منصات التواصل الاجتماعي لحديث دار بين حامد البلوي وحمدالله حول رحيله عن أصفر الرياض وانضمامه للاتحاد وكانت في سبتمبر من العام الماضي، حيث أثارت تلك التسريبات الجدل مما دفع لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي لإيقاف حمدالله 4 أشهر بدأت من أغسطس الماضي وانتهت في ديسمبر الحالي.