رومان سايس يغادر مباراة فرنسا ضد المغرب للإصابة

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غادر المدافع رومان سايس قائد المنتخب المغربي، مباراة فرنسا اضطراريًا بسبب إصابة عضلية تعرض لها.
تغيير اضطراري مبكر في صفوف منتخب #المغرب بخروج سايس للإصابة و دخول أملاح #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 @equipedefrance@EnMaroc #francemaroc #FRAMAR #LesBleus #Qatar2022 #FIFAWorldCup #ديما_مغرب pic.twitter.com/UxgQBrOMMI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
وكان المنتخب الفرنسي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، ثم شعر بعدها سايس بالإصابة ليطلب التغيير من المدرب وليد الركراكي ويُغادر في الدقيقة العشرين، ودخل بدلًا منه اللاعب سليم أملاح.
وتُقام مباراة فرنسا ضد المغرب على ملعب البيت في قطر.
وجاء تشكيل المنتخب المغربي قبل المباراة مكونًا من: “ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري”.
أما تشكيل المنتخب الفرنسي فجاء مكونًا من: “هوجو لوريس، كوندي، فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز، جريزمان، تشواميني، فوفانا، ديمبيلي، جيرو، مبابي”.
وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب، منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 بقطر يوم الأحد المقبل.
وكان المنتخب المغربي تأهل على حساب منتخب البرتغال بالفوز بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، بينما تأهل منتخب فرنسا بالفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف.
يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط، كذلك تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته السادسة برصيد سبع نقاط.
ويُعد المنتخب المغربي، الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي هزيمة في كأس العالم قطر 2022، بينما خسر المنتخب الفرنسي من نظيره التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.