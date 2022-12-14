رومان سايس يغادر مباراة فرنسا ضد المغرب للإصابة

غادر المدافع رومان سايس قائد المنتخب المغربي، مباراة فرنسا اضطراريًا بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

وكان المنتخب الفرنسي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، ثم شعر بعدها سايس بالإصابة ليطلب التغيير من المدرب وليد الركراكي ويُغادر في الدقيقة العشرين، ودخل بدلًا منه اللاعب سليم أملاح.

وتُقام مباراة فرنسا ضد المغرب على ملعب البيت في قطر.

فرنسا ضد المغرب

وجاء تشكيل المنتخب المغربي قبل المباراة مكونًا من: “ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري”.