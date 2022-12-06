ريتشارليسون يدعم سون بعد توديع المونديال

حرص نجم هجوم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون على دعم النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد وداع منتخب كوريا الجنوبية مونديال كأس العالم 2022، إثر الخسارة أمام السامبا بنتيجة 4-1، أمس الاثنين.

كفاح صعب

وكتب ريتشارليسون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، بعد فوز البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، موجهًا رسالة إلى سون هيونج مين: أنا أعلم مدى صعوبة كفاحك من أجل أن تكون هنا وهذا هو سبب كونك بطلًا لشعبك.

فوز السليساو

وكان منتخب السيليساو فاز على كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، بنتيجة 4/ 1 متأهلًا لربع نهائي المونديال، حيث كان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.