ريس جيمس يغيب عن تشيلسي لشهر بعد تجدد إصابته

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن غياب ظهيره الأيمن ريس جيمس عن المباريات لمدة شهر بعد تجدد إصابته.

وذكر موقع البلوز عبر الإنترنت أن جيمس أُصيب مجددًا في الركبة، خلال مشاركته في مباراة بورنموث مساء أمس في الدوري الإنجليزي، حيث تم استبداله من المباراة بعد تجدد إصابته.

ضربة موجعة لـ تشيلسي

وكانت الإصابة تسببت في حرمان جيمس من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت بقطر.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من البلوز أسفر عن الهدف الأول للاعب الألماني كاي هافرتيز في الدقيقة الـ17.

واستمر ضغط الفريق اللندني ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي ماسون ماونت بالدقيقة الـ24.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم البلوز بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة ليحقق تشيلسي النقاط الـ3 ويصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.