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بعدما قاد الأرجنتين للتأهل للنهائي

ريفالدو لـ ميسي: تستحق أن تكون بطل العالم

2022-12-14 الساعة 6:03
ريفالدو لـ ميسي: تستحق أن تكون بطل العالم
المواطن - فريق التحرير

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تمنى أسطورة الكرة البرازيلية، ريفالدو تتويج النجم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2022.

ريفالدو يتمنى تتويج ميسي

وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لم تعد البرازيل أو نيمار في نهائي كأس العالم، لذلك سأدعم الأرجنتين”.

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بكاء نيمار
بكاء نيمار بعد توديع المونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع أسطورة الكرة البرازيلية حديثه قائلًا: “لا توجد كلمات تصفك يا ميسي، أنت تستحق أن تكون بطل العالم في الفترة الماضية لكن الله يعلم كل شيء، وسيتوجك بالكأس يوم الأحد، أنت تستحق هذا اللقب”.

وكان منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قد ودع منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته ضد كرواتيا بركلات الترجيح، ليحقق المركز السابع في أسوأ ترتيب له في المونديال منذ نسخة 1990.

منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

المونديال الأخير

وأكد ميسي صاحب الـ35 عامًا، أن النسخة الحالية من كأس العالم ستكون الأخيرة له، متمنيًا أن يُنهي مشواره بالتتويج بلقب مونديال 2022.

ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الكرواتي بالأمس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة المغرب وفرنسا اليوم لمواجهته في النهائي.

وساهم ميسي في فوز الأرجنتين بثلاثية، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، كما صنع الهدف الثالث الذي سجله جوليان ألفاريز.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

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