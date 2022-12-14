ريفالدو لـ ميسي: تستحق أن تكون بطل العالم

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تمنى أسطورة الكرة البرازيلية، ريفالدو تتويج النجم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2022.
وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لم تعد البرازيل أو نيمار في نهائي كأس العالم، لذلك سأدعم الأرجنتين”.
وتابع أسطورة الكرة البرازيلية حديثه قائلًا: “لا توجد كلمات تصفك يا ميسي، أنت تستحق أن تكون بطل العالم في الفترة الماضية لكن الله يعلم كل شيء، وسيتوجك بالكأس يوم الأحد، أنت تستحق هذا اللقب”.
وكان منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قد ودع منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته ضد كرواتيا بركلات الترجيح، ليحقق المركز السابع في أسوأ ترتيب له في المونديال منذ نسخة 1990.
وأكد ميسي صاحب الـ35 عامًا، أن النسخة الحالية من كأس العالم ستكون الأخيرة له، متمنيًا أن يُنهي مشواره بالتتويج بلقب مونديال 2022.
ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الكرواتي بالأمس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة المغرب وفرنسا اليوم لمواجهته في النهائي.
وساهم ميسي في فوز الأرجنتين بثلاثية، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، كما صنع الهدف الثالث الذي سجله جوليان ألفاريز.