زيارات ميدانية للمنشآت الملتزمة بحماية الأجور

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الزيارات الميدانية للمنشآت الملتزمة بنظام حماية الأجور عبر منصة مُدد.

المنشآت الملتزمة

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها نظمت عددًا من الزيارات الميدانية لعدد من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الملتزمة بنظام حماية الأجور.

ووجهت وزارة الموارد شكرها لتلك المنشآت على دورها في رفع نسب التزامها والامتثال بمعايير تحسين بيئة العمل تحت شعار “أنا ملتزم”.

منصة مُدد

وفي وقت سابق، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن إطلاق منصة مُدد الإلكترونية، والتي ستعمل على تسهيل عمليات دفع الرواتب الشهرية للعاملين، وتقدم التنبيهات لضمان الالتزام بـ نظام حماية الأجور عن طريق نظام رواتب إلكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والمعروف أن مدد هو نظام إلكتروني لإدارة جميع شؤون الموظفين ومسيرات الرواتب عن طريق الربط المباشر مع البنوك ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.