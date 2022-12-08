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خلال النصف الأول من عام 2024

سابك تتجه للبتروكيماويات ببيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية

2022-12-08 الساعة 10:07
سابك تتجه للبتروكيماويات ببيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية
المواطن - واس

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توصلت شركة “سابك” إلى اتفاق مع شركة روم هولدنغ المحدودة لبيع قطاع أعمالها الخاص بالنماذج الوظيفية؛ وذلك في إطار توجهها للتركيز على أعمال البتروكيماويات والمغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

مهام النماذج الوظيفية

ويتولى قطاع أعمال النماذج الوظيفية في (سابك) تطوير وتصنيع منتجات الألواح والأفلام البلاستيكية الحرارية الهندسية القائمة على راتنج بولي كربونيت لكسان عالي الجودة، التي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، بدءاً من البناء والتشييد، والإلكترونيات الاستهلاكية، مروراً بالديكورات الداخلية للطائرات والقطارات وصولاً إلى شاشات العرض.

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ويُمارس القطاع عملياته في 19 دولة، ولديه حوالي 700 موظف.

موعد الصفقة

وستُوقع الاتفاقيات النهائية بين الشركتين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التشاور مع مجالس العمل والنقابات المعنية في أوروبا، حيث إنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2024م، بعد اكتمال الموافقات التنظيمية وإتمام إجراءات اقتطاع أعمال النماذج الوظيفية من باقي عمليات (سابك).

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