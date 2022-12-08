سابك تتجه للبتروكيماويات ببيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
توصلت شركة “سابك” إلى اتفاق مع شركة روم هولدنغ المحدودة لبيع قطاع أعمالها الخاص بالنماذج الوظيفية؛ وذلك في إطار توجهها للتركيز على أعمال البتروكيماويات والمغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.
ويتولى قطاع أعمال النماذج الوظيفية في (سابك) تطوير وتصنيع منتجات الألواح والأفلام البلاستيكية الحرارية الهندسية القائمة على راتنج بولي كربونيت لكسان عالي الجودة، التي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، بدءاً من البناء والتشييد، والإلكترونيات الاستهلاكية، مروراً بالديكورات الداخلية للطائرات والقطارات وصولاً إلى شاشات العرض.
ويُمارس القطاع عملياته في 19 دولة، ولديه حوالي 700 موظف.
وستُوقع الاتفاقيات النهائية بين الشركتين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التشاور مع مجالس العمل والنقابات المعنية في أوروبا، حيث إنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2024م، بعد اكتمال الموافقات التنظيمية وإتمام إجراءات اقتطاع أعمال النماذج الوظيفية من باقي عمليات (سابك).