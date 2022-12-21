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ضمن باقة منتجات مبادرة تروسيركل™

سابك تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين تخفض الانبعاثات الكربونية

2022-12-21 الساعة 12:06
سابك تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين تخفض الانبعاثات الكربونية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “سابك”، اليوم الأربعاء، طرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات المحتوى المعاد تدويره ميكانيكياً، ضمن باقة منتجات مبادرة “تروسيركل™”، بما يعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار التزام الشركة بالإسهام في تعزيز الاقتصاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، إن المادة المعاد تدويرها ميكانيكياً بعد الاستهلاك، تسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة 20% تقريباً بالمقارنة مع مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة البكر بنسبة 100%.

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مادة صديقة للبيئة

ولفتت إلى خضوع المادة الجديدة لاختبارات دقيقة في مركز “سابك” لتطوير التطبيقات البلاستيكية” في الرياض، إذ أظهرت المادة الجديدة درجة التناسق ذاتها في الخصائص وقابلية المعالجة وسمات الاستخدام، على غرار درجات القولبة بالنفخ للبولي إيثيلين عالي الكثافة البكر من إنتاج “سابك”.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وتابعت أنه تم تطوير المادة الجديدة خصيصاً لعبوات زيت المحرك وزيت التشحيم المصنعة من خلال تقنية القولبة بالنفخ، إذ تحتوي على 30% تقريباً من البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكياً بعد الاستهلاك، مشيرة إلى أن مبادرة “تروسيركل™”، تسهم في تعزيز التحول نحو إتمام دورة التعامل مع نفايات العبوات البلاستيكية في سوق خدمات السيارات بالمملكة.

 

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