Icon

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ينتهي عقده هذا الموسم

سبب خلاف علي البليهي وإدارة الهلال

2022-12-07 الساعة 4:39
سبب خلاف علي البليهي وإدارة الهلال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الجدل على مستقبل علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نهاية عقد علي البليهي

وينتهي عقد البليهي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحرة قبل نهاية تعاقده بـ6 أشهر.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفيفا يحتفي بأول طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في كأس العالم

Img

رقم سلبي جديد في تاريخ كأس العالم

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مصير علي البليهي مع الهلال خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد البعض استمراره، فيما ربط البعض الآخر بينه وبين الانتقال للاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

سبب الخلاف على التجديد

وكشف الإعلامي علي هبه آخر التطورات في هذا الأمر، عبر حسابه الخاص على موقع التدويات القصيرة “تويتر”، وقال: “الكابتن علي البليهي لم يجتمع مع إدارة الهلال منذ نهاية كأس العالم”.

نجم منتخب السعودية علي البليهي
البليهي – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع: “أكرر كلامي للعقلاء: كخيار أول البليهي يرغب في البقاء بالنادي شرط الموافقة على طلباته أسوة ببقية زملائه اللاعبين الأساسيين في الهلال والمنتخب، أو سيغادر لناد آخر”.

وشارك البليهي مؤخرًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز، وتطمح الجماهير في استمراره مع الهلال، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

علي البليهي
البليهي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم