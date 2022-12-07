سبب خلاف علي البليهي وإدارة الهلال

تُخيم حالة من الجدل على مستقبل علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نهاية عقد علي البليهي

وينتهي عقد البليهي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحرة قبل نهاية تعاقده بـ6 أشهر.

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مصير علي البليهي مع الهلال خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد البعض استمراره، فيما ربط البعض الآخر بينه وبين الانتقال للاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب الخلاف على التجديد

وكشف الإعلامي علي هبه آخر التطورات في هذا الأمر، عبر حسابه الخاص على موقع التدويات القصيرة “تويتر”، وقال: “الكابتن علي البليهي لم يجتمع مع إدارة الهلال منذ نهاية كأس العالم”.

وتابع: “أكرر كلامي للعقلاء: كخيار أول البليهي يرغب في البقاء بالنادي شرط الموافقة على طلباته أسوة ببقية زملائه اللاعبين الأساسيين في الهلال والمنتخب، أو سيغادر لناد آخر”.

وشارك البليهي مؤخرًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز، وتطمح الجماهير في استمراره مع الهلال، خاصة أنه من الركائز الأساسية.