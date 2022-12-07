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في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر

سداسية البرتغال تُطيح بـ سويسرا وتواجه المغرب في دور الـ8

2022-12-07 الساعة 12:09
سداسية البرتغال تُطيح بـ سويسرا وتواجه المغرب في دور الـ8
المواطن - محمد سمعه

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صعد منتخب البرتغال إلى دور الـ8 من منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعد تغلبه بنتيجة عريضة على منتخب سويسرا بسداسية مقابل هدف في دور ثمن النهائي.

وأحرز الهدف الأول للمنتخب البرتغالي، اللاعب جونشالو راموس في الدقيقة الـ18 من تصويبة قوية، ثم أضاف المدافع بيبي الهدف الثاني لمنتخب برازيل أوروبا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

جونشالو راموس - البرتغال ضد سويسرا

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب برازيل أوروبا هدفين عبر جونشالو راموس ورفائيل جويريرو في الدقيقتين الـ 51 والـ55 لتُصبح النتيجة 4/ 0 للمنتخب البرتغالي.

ثم قلص المدافع مانويل أكانجي الفارق لـ سويسرا مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة الـ59.

بيبي - البرتغال ضد سويسرا

ونجح راموس في تسجيل الهاتريك والهدف الخامس لمنتخب برازيل أوروبا في الدقيقة الـ67، ثم اضاف اللاعب رفائيل لياو الهدف السادس في الدقيقة الـ91.

منتخب سيليساو أوروبا، سيواجه المنتخب المغربي المتأهل سلفًا على حساب إسبانيا، في دور الثمانية مساء السبت المقبل.

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