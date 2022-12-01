سرقة بيانات 5.4 مليون مستخدم على تويتر

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سرق قراصنة بيانات نحو 5.4 مليون مستخدم، على موقع تويتر، وقاموا ببيعها على منتديات القراصنة الشهيرة في أواخر العام الماضي، بسبب ثغرة أمنية في المنصة.
وعرض القراصنة في الآونة الأخيرة تلك البيانات بشكل مجاني، وذلك بالتزامن مع إبلاغ باحثين آخرين عن اختراق أثّر في الملايين من حسابات تويتر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسمحت الثغرة، للمتسللين بتسليم عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف إلى واجهة برمجة التطبيقات بهدف التعرف على الحساب الخاص بكل منها، وفقًا لمنشور من تويتر في شهر أغسطس الماضي.
وفي شهر يناير الماضي، أصلح تويتر الثغرة الأمنية، فيما لا تزال الملايين من أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين متاحة على الإنترنت، الأمر الذي يسلط الضوء على أن تأثير واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة يمكن أن يكون مدمرًا للمؤسسات الحديثة.