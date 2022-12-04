سرقة منتجات من متجر آبل في وضح النهار 

قالت الشرطة الأمريكية إن اثنين من اللصوص سرقا منتجات تُقدر بـ 35 ألف دولار من بضائع شركة آبل في عملية سطو في وضح النهار، بولاية كاليفورنيا.

وتمت السرقة في يوم الجمعة البيضاء التي تتميز بعروض سخية، وقد أظهر مقطع فيديو الثنائي الذي يبدو غير مسلح وهما يسحبان أجهزة آيفون وأجهزة كمبيوتر محمولة من طاولات العرض ويدفعان العملاء بقوة.

تهديد بالعنف

تم تداول مقطع الفيديو الخاص بالسرقة على الإنترنت، ويظهر اللصان وهما يمشيان من طاولة إلى أخرى ويضعان أشياء في حقائبهما، وسمع موظف بشركة آبل أحد اللصين وهو يهدد بالعنف ضد أي شخص يحاول إيقافهما، واقتاد موظفو المتجر العملاء بعيدًا عن الحادث.

ويمكن سماع شخص واحد في الفيديو يقول: هل يجب أن نوقفهم؟، كما نصح آخر بقية العملاء بإجراء نسخ احتياطي.

ووفقًا للشرطة، لم تُشاهد أي أسلحة ولم يصب أحد خلال الحادث، وأوضحت السلطات أن اللصين فرا في سيارة Mazda3 هاتشباك حمراء.

ولا تزال الشرطة تبحث عن الرجلين المتورطين في السرقة ولم تقم بأي اعتقالات وتعتقد أنهما كانا إما في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينيات وهما من أصحاب البشرة السوداء.

سرقة متكررة

وبحسب نيويورك بوست، فإنه في عام 2018، تعرض متجر آبل نفسه للسرقة مرتين في غضون 24 ساعة، حيث سرق اللصوص ما يزيد عن 100 ألف دولار من البضائع.

وفي عام 2016، حطم اللصوص واجهة المتجر بسيارة مستأجرة وسرقوا ما قيمته آلاف الدولارات من البضائع.