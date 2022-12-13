سعد بقير: رئيس الاتحاد التونسي سبب استبعادي

واصل نجم فريق أبها، سعد بقير تأكيداته بأن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء سبب استبعاده من القائمة النهائية في كأس العالم 2022.

تعليق سعد بقير على استبعاده

وعلق سعد بقير قائلًا: “ما زلت عند كلامي، رئيس الاتحاد وديع الجريء كان وراء إقصائي، فهو من يضع القائمة ويتحكم في كافة الاختيارات، ولن ألعب في المنتخب طالما بقي هو على رأس اتحاد الكرة”.

وتابع: “كلام المدرب المساعد للمنتخب علي بومنيجل حول إخباري ليلًا بأني خارج القائمة غير صحيح، فالمدير الفني جلال القادري أرسل لي في الليل ليعلمني أنه بحاجة لي وسأكون ضمن قائمة المونديال”.

وأضاف: “لكن في اليوم التالي، طلب مني القادري أن أصعد إلى غرفته، لأجد إلى جانبه المساعدين علي بومنيجل وسليم بن عاشور، وحينها أعلمني بقرار إخراجي من القائمة النهائية، وأقول إنه إذا صرح القادري بنفسه عكس روايتي فإنني سأعتزل اللعب نهائيًا”.

مباراة أستراليا سبب الخروج

وبشأن رأيه في مشاركة منتخب تونس بكأس العالم 2022، قال سعد بقير: “اللاعبون قاموا بما عليهم، لكن نتحسر على إضاعة مباراة أستراليا، فقد كانت الهزيمة موجعة جدًا، وكانت سببًا في خروجنا من المسابقة”.

واختتم سعد بقير تصريحاته لقناة الحوار التونسي، قائلًا: “كان بإمكاني تقديم الإضافة للمنتخب في مباراة أستراليا، التي كان يفترض أن نفوز فيها، للمرور إلى الدور الثاني، وواثق أنه لو شاركت لساهمت في تحقيق نتيجة أفضل”.