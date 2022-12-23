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على طبيب الأسنان صلاح العباسي

سهر الصايغ تحتفل بخطبتها في أجواء عائلية

2022-12-23 الساعة 3:43
سهر الصايغ تحتفل بخطبتها في أجواء عائلية
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت الفنانة سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ”قصر العيني”، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلة بعيدًا عن الوسط الفني.

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خطوبة الصايغ

وشاركت مجموعة من الصور لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” وعلقت كاتبة: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ربنا يكملنا على خير”.

وتصدر اسم سهر الصايغ الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث “جوجل” بعد إعلان خطبتها على الدكتور صلاح العباسي.

آخر أعمالها

وكانت الفنانة سهر الصايغ تعاقدت، مؤخرًا، على المشاركة في بطولة مسلسل “بابا المجال” مع النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى، والذي بدأ التصوير أول ديسمبر، والعمل من إنتاج كامل أبوعلي.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل «بابا المجال» إطلاق أول مشاهده يوم 1 ديسمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل 2023.

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