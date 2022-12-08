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يمس الأعصاب وغير قابل للعلاج 

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان لتمثال 

2022-12-08 الساعة 6:22
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان لتمثال 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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كشفت المغنية الكندية، سيلين ديون، أنها تعاني من اضطراب عصبي نادر غير قابل للعلاج أو الشفاء، ويُسمى بمتلازمة الشخص المتيبس (SPS)، ويجعل المصاب أشبه بتمثال بشري، حيث لا يستطيع الحركة أو المشي.

إلغاء عروض سيلين ديون

وشاركت المغنية مقطع فيديو عبر حسابها على إنستقرام قالت فيه إن  المرض عضال ويجعل العضلات متيبسة أي لا يمكنها المشي أو الحركة ولذلك اضطرت إلى إلغاء جميع عروضها القادمة.

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سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان لتمثال 

وبدا أن سيلين ديون تكافح دموعها وهي تقول: مرحبًا بالجميع، أنا آسفة، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أتمكن من الحديث إليكم، كنت أتعامل مع مشاكل صحية لفترة طويلة، وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به، يؤلمني أن أخبرك أنني لن أكون مستعدًا لاستئناف جولتي في أوروبا في فبراير.

ندرة المرض 

وكشفت الفنانة الفائزة بخمس جوائز غرامي عن التشخيص قائلة إنه يصيب شخصًا واحدًا من كل مليون، مضيفة أن الأعراض تؤثر على حياتها اليومية وحتى على سيرها ولا تسمح لها باستخدام الحبال الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتادت عليها.

وتابعت: لدي فريق كبير من الأطباء يعملون معي لمساعدتي على التحسن، وهناك أيضًا أولادي الأعزاء الذين يدعمونني ويقدمون لي المساعدة.

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان لتمثال  (1)

ويُذكر أنه كان هناك عدة تقارير غير مؤكدة عن مرض سيلين ديون في العامين الماضيين دون تأكيد، وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها على العلن عن مرضها.

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