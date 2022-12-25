شاهد.. الثلوج تتساقط على جبل اللوز في تبوك

بدأ تساقط الثلوج ، اليوم الأحد، على جبل اللوز في تبوك، حيث كان تساقط الثلوج خفيفًا ولكنه شكل أجواء مميزة لمحبي التصوير، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مدن المملكة.

جبل اللوز

ووثق فيديو متداول للمصور الفوتوغرافي فهد الطرفاوي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، تساقط الثلوج على جبل اللوز اليوم الأحد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.