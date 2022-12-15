شاومي تصدر هاتفًا جديدًا يقلب عالم التصوير

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تقدم شركة شاومي (Xiaomi)الصينية نموذجًا تجريبيًا لهاتف ذكي تمهيدًا لتغيير قواعد اللعبة في ما يتعلق بالتصوير الاحترافي عبر الهواتف الذكية، بالتعاون مع شركة لايكا (Leica) الألمانية الرائدة في إنتاج عدسات الكاميرات الاحترافية، في محاولة لنقل هذه التجربة إلى الهواتف الذكية.
وباتت الكاميرا من أبرز عناصر التفاضل في عالم الهواتف الذكية التي تدفع الناس إلى اختيار هاتف دون آخر وتصنيف جهاز أعلى من غيره، لأن العالم يعيش في زمن التصوير والمشاركة عبر الشبكات الاجتماعية.
وأنتجت شركة شاومي هاتفين: الأول يحمل اسم “12 إس ألترا” يحمل عدة كاميرات مع واحدة قياسية بمقاس بوصة واحدة، والثاني يطلق عليه اسم “12 إس ألترا كونسبت فون، ويأتي بمستشعر كاميرا مكشوف، وهي طريقة مثيرة للاهتمام لاستخدام مستشعر صورة كبير للهاتف الذكي بجانب الكاميرا القياسية بمقاس بوصة واحدة.
ويحمل الجهار “12 إس ألترا كونسبت فون” الاختباري حامل عدسات رفيع يتيح تركيب عدسات الكاميرات القياسية، وأكدت شاومي أن الهاتف سيحتوي على أداوت مساعدة مثل ذروة التركيز وتفاصيل أخرى.
ويمكن للهاتف التقاط صور من نوع “رو” بدقة 10 بت، وتمكن هذه التقنيات من الوصول إلى صور ذات عمق حقيقي وأكثر واقعية، كما ستحتوي هذه الأجهزة على تقنيات خاصة تتناسب مع العدسات الكبيرة التي تحملها، ولم تكشف “شاومي” عن الوقت المحدد لإطلاق هذه الأجهزة في الأسواق.