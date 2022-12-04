صحة الرياض تُنفّذ 1996 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الرياض 1667 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 26/11/2022 2/12/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

الوقاية كورونا

وشملت الجولات 294 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و245 مستشفى حكومياً) ، و “1702” زيارة للمجمعات الطبية.