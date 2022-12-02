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بها أكثر من 46000 طن من الملابس والأحذية

صحراء أتاكاما أكبر مقبرة للملابس والأحذية والسيارات

2022-12-02 الساعة 6:32
صحراء أتاكاما أكبر مقبرة للملابس والأحذية والسيارات
المواطن - متابعة

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كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تحول صحراء أتاكاما القاحلة في تشيلي لمقبرة لنفايات العالم، حيث تتكوم فيها جبال من الملابس والأحذية، ناهيك عن السيارات والآليات المتروكة.

مركز للملابس المستعملة

وبحسب الصحيفة، تعد هذه الصحراء واحدة من أكثر مناطق الأرض جفافًا، لكن العلماء اكتشفوا كائنات دقيقة تتكيف مع العالم القريب من المياه والتي يمكن أن توفر أدلة حول كيفية العثور على الحياة على كواكب مماثلة، وتحديدًا المريخ.

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وهذا البحث معرض للخطر لأن أتاكاما هي مركز للملابس المستعملة وغير المبيعة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا – تم إغراق أكثر من 46000 طن من الملابس في الصحراء العام الماضي، وفقًا لروسيا اليوم.

كما تغرق السيارات المستعملة البلاد من منطقة التجارة الحرة لتتكدس في الصحراء، بينما تنتشر أكوام الإطارات المهجورة عبر المناظر الطبيعية.

موقعها

وتقع صحراء أتاكاما بين جبال الأنديز وسلسلة الساحل التشيلي، ما يمنع الرطوبة من السفر إلى الداخل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وعلى الرغم من أنها واحدة من أكثر الأماكن جفافًا على وجه الأرض، إلا أن مليون شخص يعتبرونها موطنًا لهم.

لكن صحراء أتاكاما الضخمة في تشيلي هي نظام بيئي فريد وهش يقول الخبراء إنها مهددة من جراء أكوام القمامة الملقاة هناك من جميع أنحاء العالم.

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