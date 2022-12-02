صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان السنغالي

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وثق مقطع فيديو متداول عراكًا بالأيدي والكراسي في البرلمان السنغالي، بعد نقاش حول ترشح الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة.
واندلعت المعركة تحت قبة البرلمان السنغالي بين عدد من النواب، بسبب صفع أحد النواب لزميلته تحت قبة البرلمان؛ لاختلافهما حول ترشح الرئيس السنغالي ماكي سال لولاية ثالثة، وفقًا لقناة العربية والحدث.
وأبان الفيديو صفع نائب برلماني لزميلته على وجهها، بسبب اختلافهما على ترشح الرئيس لولاية ثالثة، وظهر آخر يستعد للشجار بخلع ملابسه.
كما وثق الفيديو المتداول، التراشق بالكراسي وسقوط أحد النواب على الأرض، وهو يعتدي علي زميله، بينما قامت النائبة التي تعرضت للصفع على الوجه في محاولة لرد الإهانة التي تعرضت لها، بينما التف حولها عدد من زملائها في محاولة لتهدئتها.