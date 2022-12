صورة هدية زيلينسكي للكونجرس تقلب مواقع التواصل

ما زالت أصداء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تثير جدلًا حول العالم بخاصة بعد صورة الهدية اليت قدمها لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قدموا له مساعدات جمة.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky presents the U.S. Congress with a Ukrainian flag signed by troops fighting in Bakhmut pic.twitter.com/gAoaM8SCnu

— JM Rieger (@RiegerReport) December 22, 2022