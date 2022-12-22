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جلبها من أرض المعركة

صورة هدية زيلينسكي للكونجرس تقلب مواقع التواصل

2022-12-22 الساعة 9:37
صورة هدية زيلينسكي للكونجرس تقلب مواقع التواصل
المواطن - فريق التحرير

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ما زالت أصداء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تثير جدلًا حول العالم بخاصة بعد صورة الهدية اليت قدمها لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قدموا له مساعدات جمة.

هدية زيلينسكي

أثار العلم الأوكراني الكبير الذي ظهر محمولاً من رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومن أمامهما الرئيس الأوكراني، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن ماهية الكتابات المدوّنة عليه.

إلى أن تبين أن زيلينسكي وصل الكونجرس الأمريكي ليقدم في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول علمًا أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة.

من أرض المعركة

وقال الرئيس لأعضاء الكونجرس بمجلسيه، إن هذا العلم هو هدية من عسكريين أوكرانيين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء الماضي، عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وقدم زيلينسكي العلم الموقع من قبل المقاتلين إلى كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وسط تصفيق حار من أعضاء الكونجرس، قائلاً: حينما كنت في باخموت يوم أمس، أبطالنا قدموا لي علم المعركة، علم هؤلاء الذين يدافعون عن أوكرانيا وأوروبا والعالم، ويقدمون حياتهم.

علم الانتصار

وأضاف “طلبوا مني أن أجلب العلم هذا إليكم، إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين تستطيع قراراتهم أن تحمي ملايين الأشخاص، وأضاف: اصنعوا هذه القرارات، ودعوا العلم يبقى معكم سيداتي وسادتي.

كما تابع زيلينسكي: إن هذا العلم، علم الانتصار، هو دلالة على أننا سننتصر لأننا موحدون، أوكرانيا، أمريكا، وكل العالم الحر.

لن نستسلم

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان وصل إلى قاعدة أندروز الجوية على متن طائرة عسكرية أمريكية في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ بدء العملية العسكرية الروسية لبلاده في 24 فبراير الماضي.

واستقبل بايدن، الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، وأكد له قوة وصلابة الحلف الغربي في مواجهة الغزو الروسي، معلنًا عن مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار.

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