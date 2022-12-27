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انخفضت الحرارة بمعدل 10 درجات عن الطبيعي

ضباب نيودلهي يضرب حركات التنقل والسفر الجوي

2022-12-27 الساعة 5:20
ضباب نيودلهي يضرب حركات التنقل والسفر الجوي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ضربت درجات الحرارة المنخفضة والضباب مدينة نيودلهي الأمر الذي عطل حركات الطيران والتنقل على السكك الحديدية صباح اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

واجتاحت موجة باردة العاصمة الهندية مع انخفاض درجات الحرارة إلى 5.6 درجة مئوية، وهذا أدى إلى تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية، ونبه مطار دلهي الركاب بأن هناك رحلات غير مجهزة للعمل.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن 15 قطارًا متوجهًا إلى دلهي أيضًا تأخرت أيضًا بسبب الضباب.

ضباب نيودلهي يضرب حركات التنقل والسفر الجوي

ضباب كثيف يجتاح المدن

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الضباب الذي تراوحت شدته بين الكثيف والكثيف للغاية، سيستمر على الأرجح في بعض الأجزاء من المدن المختلفة خلال الـ 24 ساعة القادمة بسبب الرياح الخفيفة ومستويات الرطوبة العالية.

ضباب نيودلهي يضرب حركات التنقل والسفر الجوي

موجة باردة في سهول الهند 

كما تنبأت الأرصاد أيضًا باشتداد البرد في بعض المناطق فوق ولايات البنجاب وهاريانا ودلهي الشمالية الغربية خلال اليومين المقبلين.

وتم الإعلان عن موجة باردة في سهول الهند حيث انخفضت درجة الحرارة بمعدل 10 درجات عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، وسجلت 4 مئوية فقط.

ضباب نيودلهي يضرب حركات التنقل والسفر الجوي

ويُذكر أن الهند تواجه مشكلة أخرى متمثلة في الطاقة المتجددة، وذلك مع العودة للاعتماد على الفحم بصورة مبالغ بها، وتحاول الدولة الآسيوية خفض معدل الاعتماد على الوقود الملوث تدريجيًا خلال السنوات الماضية، لكن غالبًا ما تواجه العديد من الأزمات من حيث قدرتها على الاستمرارية في تنفيذ خططها.

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