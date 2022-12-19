ضبط مواطن أحرق مركبة وتسبب بوفاة قائدها في جدة

قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرًا بذلك.

وحسب بيان للأمن العام، تبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.