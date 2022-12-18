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يروجون لأقراص مخدرة عبر مواقع التواصل

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

2022-12-18 الساعة 10:21
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت قوات مكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة على موقع تويتر: مكافحة المخدرات قبضت على 3 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 148 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و48 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

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تم إحالتهم للنيابة

وأشارت قوات مكافحة المخدرات إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص

وفي وقت سابق، تَمَكّن مركز الضبط الأمني بـ قرضة في منطقة عسير، من القبض على شخص بحوزته 239 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

 

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