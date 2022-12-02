ضبط 4 مقيمين لسرقتهم مرافق عامة بالقصيم

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ألقت شرطة عنيزة، اليوم الجمعة، القبض على أربعة مقيمين لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة.
وقال الأمن العام في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن شرطة محافظة عنيزة ألقت القبض على 4 مقيمين من الجنسية النبجلاديشية، لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها.
وأشار إلى أنه جرى استرداد الأجهزة المسروقة، بينما جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.