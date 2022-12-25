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في افتتاح الجولة العاشرة

ضمك والوحدة يكتفيان بالتعادل السلبي

2022-12-25 الساعة 5:44
ضمك والوحدة يكتفيان بالتعادل السلبي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك والوحدة في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل سلبي

وانطلقت مواجهة ضمك والوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع من الفريقين، أملًا في هز الشباك مبكرًا وسط تألق دفاعي.

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وتعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عبدالله هوساوي وبرنو دوارتي للإصابة عند الدقيقتين 28 و32، ليُشارك إبراهيم النخلي وأحمد الزين بدلًا منهما.

ضمك والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

وكاد الوحدة أن يهز الشباك من ركلة ركنية عند الدقيقة 32 عن طريق فيصل فجر، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك وليد باخشوين للإصابة عند الدقيقة 37، وشارك عبدالعزيز نور بدلًا منه.

وحاول الفريقان التغلب على ظروف الإصابات الاضطرارية، وتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ضمك والوحدة بالتعادل السلبي.

ضمك والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

محاولات من ضمك والوحدة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة ضمك والوحدة، ضغط الفريقان بقوة وأطلق نجم فرسان مكة، سلطان السوادي تسديدة قوية عند الدقيقة 47 مرت بجوار القائم.

وتألق حارس المرمى منير محمدي وأنقذ فرصة خطيرة من ضمك عند الدقيقة 58 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ونجح مصطفى زغبة في إبعاد كرة خطيرة من عبدالعزيز نور عند الدقيقة 72.

ضمك ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

وواصل الفريقان المحاولات، بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة ضمك والوحدة بالتعادل بدون أهداف.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 17 نقطة في دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 8 نقاط.

ضمك والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

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