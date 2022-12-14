طالب ثانوي يحوّل النفايات إلى أعمال فنية ويطلب الدعم

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كشفت الطالب عبدالله الصالحي- صاحب فكرة تطوع وفن لإعادة تدوير النفايات- عن تفاصيل مشروعه التطوعي.
فيديو | طالب ثانوية في جازان يبتكر تطبيقا يحوّل النفايات إلى أعمال فنية ويطالب "وزارة الشؤون البلدية" بتوفير صناديق لتسهيل المشروع للمتطوعين #الراصد pic.twitter.com/zfvvXFJaOY
— الراصد (@alraasd) December 14, 2022
وقال الصالحي في لقاء له مع برنامج الراصد، على قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن هناك دراسة للبنك الدولي تشير إلى أنه بحلول عام 2050 ستتضاعف نسبة النفايات بالعالم بنسبة 70%، مضيفًا، فماذا لو حولنا 40% منها لأعمال فنية؟
وأوضح الطالب بالمرحلة الثانوية، أنه في حالة استغلال 40% من النفايات سيكون لها مردود فني عالٍ جدًّا، بالإضافة إلى الجانب التطوعي.
ولفت الصالحي إلى أن مشروعه جاهز على مرحلة التطبيق، ويحتاج برمجة، مطالبًا الجهات المسؤولة بدعمه.
واستطرد: نحتاج من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن توفر لنا صناديق بلاستيك ملونة أو كراتين، أو مصنع يتم تشغيله من قبل متطوعين لعملية فرز المخلفات، مشيرًا إلى أن تلك الأمور ستسهل المهمة على المتطوعين، وسيخرج المشروع للنور.