طبية مهرجان الإبل: لا مجال لأي حالة تحايل

تعتمد اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على كوادر ماهرة تستخدم أجهزة دقيقة لمنع التحايل والعبث إن حصلت من المشاركين في المهرجان.

لا مجال للعبث

وشدّد رئيس اللجنة الطبية في المهرجان الدكتور عبدالله الحواس، على أن اللجنة الطبية تكتشف جميع حالات العبث، ولن تمر أي حالة دون اكتشافها، مرجعاً ذلك إلى خبرة ومهارة الكوادر الفنية المتخصصة وجودة الأجهزة المستخدمة في كشف العبث ودقتها.

وبين الحواس أن كل حالة يتم العبث بها يتم إجراء تشخيص دقيق لها، مشيراً إلى أن الأجهزة المستخدمة وخبرة الكادر الفنية تستطيع كشف حالات العبث ولا يحدث التباس بين حالات العبث والحالات المرضية، لافتاً إلى أن الأجهزة تكشف الحالات المرضية من جروح وغيرها وأثرها على السبال “الشفتين” وفي هذه الحالة تعد الحالة متأثرة طبياً وليس عبثاً.

فحص الإبل

وأوضح أن فحص الإبل للتأكد من خلوها من العبث يتم عبر التشخيص الظاهري والتشخيص الإكلينيكي والتشخيص المختبري، مبيناً أن مفهوم العبث يشمل أي تغيير في الشكل الظاهري للإبل عن الشكل الطبيعي تحت تأثير تدخل خارجي، وينقسم إلى العبث الميكانيكي الذي يتمثل في تغيير شكل الحيوان مؤقتاً أو بشكل مستديم باستخدام أجسام خارجية أو الربط وغيرها، والعبث الموضعي الذي يتم بوضع المراهم والزيوت والألوان على أماكن محددة في جسم الحيوان، والعبث الجراحي الذي يختص بإجراء بعض الجراحات لتغيير الشكل الخارجي، سواء بتغيير العظام أو زراعة المواد أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة.

وقال: “يتمثل النوع الرابع، من أنواع العبث بالإبل في العبث بالحقن، ويتم عبر حقنها بعض المواد في الرأس أو الجسم، بغرض تغيير الشكل الخارجي أو الظاهري عن الشكل الطبيعي”، مشيراً في هذا الصدد إلى 6 تأثيرات للعبث على الإبل، مبينًا أنه ينافي الرفق بالحيوان، ويعد من أنواع تعذيب الحيوانات، وحصول العابث على مراكز لا يستحقها حقيقةً في المنافسات، والخسائر الاقتصادية بسبب تراجع وابتعاد ملاك الإبل عن الشراء خشية التأثير على السمعة بسبب العبث، وكذلك الأضرار والخسارة المادية التي تلحق بالمشتري والمجتمع، وتراجع أهمية وقيمة الإبل ذات الصفات والسلالات الجيدة، والتأثير على إنتاج السلالات الجيدة.

أعراض العبث

وبين رئيس اللجنة الطبية أن أعراض العبث تظهر على الإبل، من خلال الأعراض الجسدية التي تنتج داخل وخارج الجسم كالطفح الجلدي والحبوب والتورم، وكذلك من خلال الأعراض النفسية التي تؤثر على صحة وتصرفات الحيوان بشكل واضح، مثل عزلة الحيوان والحالة المزاجية المضطربة.

وكانت إدارة المهرجان، قررت إلغاء مسابقة فئة المفاريد بكار للون المجاهيم الذي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، بناءً على تقارير اللجان الطبية ولجنة الاستئناف، بعد أن بينت التقارير عدم اجتياز جميع الإبل المتأهلة في الفئة لفحص العبث.

وأوضحت إدارة المهرجان بأنها مستمرة بمكافحة آفة العبث والتوعية بمخاطرها والتذكير بأضرارها وأثرها، وستحرص دوماً على تطبيق الفحوصات المقررة لتحقيق تنافس نزيه وعادل.