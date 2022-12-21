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أوضح المحامي خالد أبو راشد، طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية، عبر وسائل التواصل، وفقًا لأنظمة حماية المرأة.
المحامي "خالد أبو راشد" يشرح طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية، حتى لو عن طريق رسائل عبر وسائل التواصل، وفقاً لأنظمة حماية المرأة @KhalidAboRashed@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vGTF7Rkndoقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2022
وتابع أبو راشد، في لقاء مع برنامج يا هلا، أن هناك فرقًا بين التجريم وبين الإثبات، مشيرًا إلى أن النظام نص على أنه إذا قام بتهديدها، وتعنيفها نفسيًّا، وإيذائها وأحيانًا يكون الضرر النفسي أكبر من الضرر الجسدي.
وقال المحامي: إن وسائل الإثبات عديدة، منها وجود شهود سواء من الجيران أو من الأقارب، هناك مثلًا كاميرات مراقبة لو الإيذاء مثلًا في مكان عام أو شركة، ممكن تحليف اليمين، مضيفًا: قد يكون هذا التهديد من خلال الرسائل الإلكترونية.
ولفت أبو راشد إلى أن إثبات الجريمة الأول ثم التحدث عن العقوبات الواجبة عليها.