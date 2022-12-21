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منها رسائل التهديد

طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية

2022-12-21 الساعة 12:31
طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المحامي خالد أبو راشد، طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية، عبر وسائل التواصل، وفقًا لأنظمة حماية المرأة.

وتابع أبو راشد، في لقاء مع برنامج يا هلا، أن هناك فرقًا بين التجريم وبين الإثبات، مشيرًا إلى أن النظام نص على أنه إذا قام بتهديدها، وتعنيفها نفسيًّا، وإيذائها وأحيانًا يكون الضرر النفسي أكبر من الضرر الجسدي.

التهديد عبر الرسائل

وقال المحامي: إن وسائل الإثبات عديدة، منها وجود شهود سواء من الجيران أو من الأقارب، هناك مثلًا كاميرات مراقبة لو الإيذاء مثلًا في مكان عام أو شركة، ممكن تحليف اليمين، مضيفًا: قد يكون هذا التهديد من خلال الرسائل الإلكترونية.

ولفت أبو راشد إلى أن إثبات الجريمة الأول ثم التحدث عن العقوبات الواجبة عليها.

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