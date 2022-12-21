طفل مصري يشنق نفسه محاكاة للعبة تيك توك

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أصبح طفل مصري ضحية جديدة لمحاكاة تحدي تيك توك المنتشر حالياً بين طلاب المدارس والذي يعرف بتحدي تشارلي أو لعبة الشياطين، بعدما أنهى حياته شنقاً داخل منزله.
وبدأت القصة بعثور أسرة في منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على نجلها الطفل البالغ 12 عاماً مشنوقاً داخل غرفة نومه.
وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالعثور على جثة الطفل ويدعى مصطفى مشنوقًا بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمنزله حيث فوجئت والدته عقب عودتها إلى المنزل، بحال ابنها.
وكشفت والدة الطفل، خلال التحقيقات، أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه عن كيفية استخدام لعبة الشياطين أو تحدي تشارلي كما يطلق عليه، عبر تطبيق تيك توك.
وتوصلت الأم إلى أن نجلها الضحية كان يحاول تقليد اللعبة فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وفارق الحياة وتم إيداع جثمان الطفل المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.