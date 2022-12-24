عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتتسبب في عشرات الوفيات 

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اجتاحت عاصفة ثلجية عاتية أمريكا، وتسببت في مصرع 19 شخصًا على الأقل، كما أدت إلى تعطيل الحركة وإغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء.
وحذرت السلطات أكثر من ثلثي السكان من مخاطر العاصفة وطلبت من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
وتأتي العاصفة الثلجية التاريخية التي تحمل معها موجة صقيع قطبي، في وقت تشهد فيه أمريكا حركة تنقلات ضخمة بسبب مواسم الأعياد، وقد عطلت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية مشاريع العطلات.
وتجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتحدة حتى الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلًا.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية أن الأشخاص الذين يخاطرون بالخروج في مثل هذا الطقس قد يتعرضون لقضمة الصقيع خلال دقائق.
وحذر مرصد انقطاع التيار الكهربائي في أمريكا، من أن البرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون شخص، خصوصًا في جنوب البلاد وشرقها، حيث انقطعت عنهم الكهرباء منذ صباح الجمعة.
وتخطى عدد الرحلات الجوية التي ألغيت 4170 رحلة فيما أرجئت 4650 رحلة أخرى، وفق الموقع الإلكتروني للرصد فلايت أوار، والعديد من هذه الرحلات كانت مجدولة في مطارات دولية كبرى مثل نيويورك وسياتل وشيكاغو أوهير.
ودفع الطقس بارد الأشخاص إلى نشر فيديوهات يخوضون فيها تحدي الماء المغلي، حيث يقومون بإلقاء الماء المغلي في الهواء ليتجمد على الفور.