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أدت لشلل في الحركة وإلغاء رحلات جوية

عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتتسبب في عشرات الوفيات

2022-12-24 الساعة 9:33
عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتتسبب في عشرات الوفيات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اجتاحت عاصفة ثلجية عاتية أمريكا، وتسببت في مصرع 19 شخصًا على الأقل، كما أدت إلى تعطيل الحركة وإغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء.

انخفاض الحرارة 50 تحت الصفر

وحذرت السلطات أكثر من ثلثي السكان من مخاطر العاصفة وطلبت من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.

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عاصفة تاريخية

وتأتي العاصفة الثلجية التاريخية التي تحمل معها موجة صقيع قطبي، في وقت تشهد فيه أمريكا حركة تنقلات ضخمة بسبب مواسم الأعياد، وقد عطلت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية مشاريع العطلات.

وتجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتحدة حتى الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلًا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية أن الأشخاص الذين يخاطرون بالخروج في مثل هذا الطقس قد يتعرضون لقضمة الصقيع خلال دقائق.

انقطاع الكهرباء

وحذر مرصد انقطاع التيار الكهربائي في أمريكا، من أن البرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون شخص، خصوصًا في جنوب البلاد وشرقها، حيث انقطعت عنهم الكهرباء منذ صباح الجمعة.

إلغاء الرحلات الجوية

وتخطى عدد الرحلات الجوية التي ألغيت 4170 رحلة فيما أرجئت 4650 رحلة أخرى، وفق الموقع الإلكتروني للرصد فلايت أوار، والعديد من هذه الرحلات كانت مجدولة في مطارات دولية كبرى مثل نيويورك وسياتل وشيكاغو أوهير.

ودفع الطقس بارد الأشخاص إلى نشر فيديوهات يخوضون فيها تحدي الماء المغلي، حيث يقومون بإلقاء الماء المغلي في الهواء ليتجمد على الفور.

عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتتسبب في عشرات الوفيات 

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