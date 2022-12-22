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مع بداية موسم السفر

عاصفة شتوية قوية تلغي 2000 رحلة طيران بأمريكا

2022-12-22 الساعة 6:45
عاصفة شتوية قوية تلغي 2000 رحلة طيران بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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تسبب الطقس البارد بالولايات المتحدة الأمريكية، في إلغاء 2000 رحلة طيران، مع بداية موسم السفر لتمضية العطلات.

وحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، ألغت شركات طيران ما يقرب من ألفي رحلة جوية بالولايات المتحدة كان مقررًا لها اليوم الخميس وغدًا الجمعة، مما يربك خطط الآلاف للسفر لقضاء العطلات، مع تأثر مناطق شاسعة من البلاد بموجة من الطقس الشديد البرودة قبل عاصفة شتوية قوية.

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إعاقة السفر

وتهدد عاصفة شتوية قوية بإعاقة السفر في أكثر أيام السفر ازدحامًا في العام، حيث يعد يوما الخميس والجمعة هما أكثر أيام السفر ازدحامًا في الموسم، وكان من المتوقع أن يغادر أكثر من ثلاثة ملايين مسافر من مطارات الولايات المتحدة كل يوم، وفقًا لتطبيق السفر “هوبر”.

إلغاء مئات الرحلات

ووفقًا لموقع “فلايت أوير” لتتبع حركة الطائرات، بلغ إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها 1430 عند التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لليوم الخميس، فيما أُلغي 730 رحلة إضافية ليوم غد الجمعة.

وأضافت بيانات الموقع أنه من المؤكد أن عمليات الإلغاء سترتفع خلال الأيام القادمة.

وأعلنت شركات طيران أمريكية من بينها “دلتا” و”يونايتد إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” الثلاثاء الماضي، أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.

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