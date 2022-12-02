قال د. محمد حلواني استشاري مكافحة العدوى: إن آخر إحصائيات لمرض الإيدز عام 2018، كشفت أن عدد المصابين بالإيدز في السعودية 25 ألفًا، نسبة السعوديين منهم 40%.

ولفت حلواني، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، إلى أن نسبة اكتساب العدوى الحديثة قليلة جدًّا في المملكة، مشيرًا إلى أهمية حملات التوعية.

التوعية

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن التوعية لها دور كبير في خفض معدلات الانتقال، وأن الشباب بحاجة لمعرفة طبيعة المرض أكثر وأساسياته.

طبيعة المرض

الإيدز هو مرض مزمن يشكل خطرًا على الحياة، حيث إنه ناجم عن فيروس يسبب قصورًا في الجهاز المناعيّ.

ويسلب فيروس الإيدز الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، والجراثيم، والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

كما يساهم الإيدز في تعرض الجسم للإصابة بأنواع معينة من السرطان والالتهابات التي كان بإمكانه محاربتها والتغلب عليها، مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، وغيرها من الأمراض.