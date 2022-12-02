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قال د. محمد حلواني استشاري مكافحة العدوى: إن آخر إحصائيات لمرض الإيدز عام 2018، كشفت أن عدد المصابين بالإيدز في السعودية 25 ألفًا، نسبة السعوديين منهم 40%.
د. محمد حلواني (استشاري مكافحة العدوى): آخر احصائيات كشفت أن عدد المصابين بالإيدز في السعودية 25 ألف، نسبة السعوديين منهم 40%@Dr_MHalwani@jalmuayqil#اليوم_العالمي_للإيدز#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cweSvMD2XG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 2, 2022
ولفت حلواني، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، إلى أن نسبة اكتساب العدوى الحديثة قليلة جدًّا في المملكة، مشيرًا إلى أهمية حملات التوعية.
وأكد استشاري مكافحة العدوى أن التوعية لها دور كبير في خفض معدلات الانتقال، وأن الشباب بحاجة لمعرفة طبيعة المرض أكثر وأساسياته.
الإيدز هو مرض مزمن يشكل خطرًا على الحياة، حيث إنه ناجم عن فيروس يسبب قصورًا في الجهاز المناعيّ.
ويسلب فيروس الإيدز الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، والجراثيم، والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.
كما يساهم الإيدز في تعرض الجسم للإصابة بأنواع معينة من السرطان والالتهابات التي كان بإمكانه محاربتها والتغلب عليها، مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، وغيرها من الأمراض.