عشاق ستار أكاديمي يترقبون النسخة الجديدة

سادت حالة من الفرح بين عشاق برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، مع ورود تقارير صحفية باستعداد قناة LBCI اللبنانية لاستئناف تقديم برنامج تليفزيون الواقع، حيث استرجعوا ذكرياتهم معه والمشاهير الذين خرجوا منه.

توقف لسنوات

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع خبر عودة برنامج المسابقات الشهير ستار أكاديمي بعد أكثر من 6 سنوات من التوقف، حيث يعد الأشهر في تاريخ برامج المسابقات الغنائية.

وقالت إحدى المغردات: “رجع الغالي ياموه رجع الغالي”، وأضافت أخرى: “تذكرت آخر نسخة كنت أتابعها بالسر عشان محد يضحك علي”.

وأشارت أخرى: “الله أخيرًا وحشوني كتير”، وتابع آخر: “يالله والله أفضل برنامج عندي السعوديين اللي تابعت محمد فهد ومحمد الدوسري وعبدالعزيز عبدالرحمن وعبدالله عبدالعزيز وعلي الفيصل وعبدالله الدوسري”.

وأكد آخر: “هشام أبو الهش كان من أفضل الشخصيات السعودية بالبرنامج”، وقالت أخرى: “برنامجي المفضل من وأنا صغيرة”.

نسخة عربية

ويعد ستار أكاديمي هو النسخة العربية من برنامج المسابقات التلفزيوني الغنائي العالمي “ستار أكاديمي” لاكتشاف المواهب، وقد بدأ في ديسمبر عام 2003، حيث كان يقام في موسم سنوي مدته 15 أسبوعًا، حتى الموسم 11 في 2016.

وكان يُبث على قناة “إل بي سي” اللبنانية وقناة “نغم” التابعة لها حتى الموسم الثامن في 2011، ثم انقطع لفترة تجاوزت عامين، وتغيرت إدارته وصار يُبث على “سي بي سي” المصرية وإل بي سي الأرضية وقناة ستار أكاديمي الموسمية.