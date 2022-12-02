علامات باليدين تؤكد الإصابة بمرض السكري

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كشف خبراء عن بعض العلامات التي يجب البحث عنها في اليدين، والتي تشير إلى أن الشخص قد يكون مصابًا بمرض السكري، والتي من بينها احمرار حول الأظافر، حيث وجدت دراسة سابقة أن المصابين بالسكري يعانون غالبًا من مشاكل في الدورة الدموية؛ لذلك يجب على الأشخاص مراقبة الجلد الزائد.
وبحسب روسيا اليوم، فإن من ضمن العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يُصاب بالمرض السكري خطوط بو، حيث يمكن ملاحظة خطوط بو في الأصابع، وهي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر.
وتعد الأظافر الصفراء من بين العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يُصاب بمرض السكري، حيث إن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عُرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطار الأظافر.
ويعتبر مرض السكري من النوع الثاني الأكثر شيوعًا، والذي يحدث عندما يصبح الجسم مقاومًا للإنسولين أو أن البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية الإنسولين التي نحتاجها للتحكم في نسبة السكر في الدم، بحسب موقع روسيا اليوم.