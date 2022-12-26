عملية شفط دهون تصيب مواطنة بعاهة والمستشفى يساومها

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كشفت إحدى المواطنات تفاصيل تعرضها لخطأ طبي، خلال إجرائها عملية لشفط الدهون، تسببت تلك العملية في إصابتها بعاهة مستديمة.
دخلت المستشفى لشفط دهون؛ فخرجت بمضاعفات صحية خطيرة..
ضحية الخطأ الطبي تروي لياهلا تفاصيل قصتها الأليمة، ورفضها مساومات المستشفى من أجل التنازل مقابل 100 ألف ريال #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MQ8NX3MDiqقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 25, 2022
وقالت ابتسام– الفتاة المتضررة- خلال مداخلة لها مع برنامج يا هلا: إنها توجهت إلى مستشفى خاص لإجراء عملية شفط، لمنطقة البطن والظهر في عام 2020.
وأوضحت الفتاة، أنها عانت من مضاعفات بعد العملية، فيما أخبرها طبيب عربي مقيم أن هذه المضاعفات طبيعية، ثم اتضح أنها حروق نتجت عن استخدام جهاز الشفط، مشيرة إلى أنه تم تحويلها إلى استشاري سعودي، في نفس العيادة، لمعاينة منطقة البطن كاملة، وكتابة تقرير من قبله بحضور أحد المسؤولين بالمستشفى.
وتابعت: تم تحويلي لطبيب عربي مقيم آخر لتصحيح التشوهات الموجودة بالجلد، وعمل جلسات تحسين للون الجلد بعدما تحول إلى اللون الأسود.
وأوضحت الفتاة المتضررة أنها رفعت شكوى إلى وزارة الصحة، ثم رفعت الشكوى إلى الهيئة الشرعية الصحية، حيث تواصل معها المسؤولون بالعيادة لمقابلة محامي العيادة وعرض عليها 100 ألف ريال للتنازل عن الشكوى، لكنها رفضت.
كشفت ابتسام أن الأطباء أبلغوها أن العلاج سيتكلف أكثر من 100 ألف، فضلًا عن أن هذا التشوه لن يزال بشكل نهائي؛ ما يعني أنه عاهة مستديمة.
ولفتت الفتاة إلى أنها حاولت مقابلة القاضي في الهيئة الشرعية، وطلب منها انتظار الدور.