غلق طريق جدة السريع باتجاه منطقة مكة المكرمة

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أصدرت أمانة العاصمة المقدسة تنبيهاً بشأن السير على طريق الأمير محمد بن سلمان “جدة السريع”، باتجاه منطقة مكة المكرمة، وذلك نظراً لوجود أعمال صيانة ومعالجات لبعض أجزاء مجسم بوابة مكة في الطريق المشار إليه.
ودعت الأمانة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إلى توخي الحذر والحد من السرعة في هذا الجزء من الطريق، اعتباراً من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى 3 بعد الظهر.
وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق الطريق تحت المجسم، اليوم السبت، من السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، ومن يوم غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل، سيتم إغلاق الطريق تحت المجسم، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.