غموض صفقة انتقال أفشة إلى الباطن

تُخيم حالة من الغموض على مفاوضات الباطن لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة في الميركاتو الشتوي المقبل.

صفقة أفشة مهددة بالفشل

وكان نادي الباطن قد دخل في مفاوضات مع إدارة الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، للتعاقد مع أفشة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد حصوله على موافقة اللاعب.

وأكدت تقارير أن الأهلي المصري طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على رحيل أفشة، ولكن المدرب السويسري مارسيل كولر يتمسك باستمراره، كما يرى الباطن أن الطلبات المالية مغالى فيها، الأمر الذي يُهدد الصفقة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بانتقال أفشة أو البحث عن صفقة أخرى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بلاعبين مميزين، أملًا في تحسن النتائج.

الباطن هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادل، ولم ينجح في تحقيق أي فوز وخسر 7 مرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.