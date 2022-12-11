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بعد غيابه عن مباريات كندا وإسبانيا والبرتغال

فؤاد أنور: تراجع مستوى حمدالله أبعده عن مباريات المونديال

2022-12-11 الساعة 9:01
فؤاد أنور: تراجع مستوى حمدالله أبعده عن مباريات المونديال
المواطن - فريق التحرير

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يعتقد فؤاد أنور، نجم نادي النصر والكرة السعودية سابقًا، أن تراجع المستوى الفني للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله هو السبب في غيابه عن آخر 3 مباريات لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022.

وقال أنور خلال تواجده في برنامج ” المنتصف”: “حمدالله لم يقدم المطلوب منه في مباراتي كرواتيا وبلجيكا، لذلك لم يشارك في آخر 3 مباريات للمنتخب المغربي في المونديال، رغم أن المدرب وليد الركراكي جلس معه وأبلغه بأهميته وسط المجموعة”.

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وأضاف أنور: “دائمًا تجد كل لاعبي المغرب يلعبون بروح ويقاتلون من أجل منتخبهم مثل رومان سايس أو سفيان أمرابط لاعب الوسط، هذا اللاعب على مستوى عالٍ ورائع للغاية”.

حمدالله يغيب

وكان حمدالله تأهل مع منتخب بلاده لنصف نهائي المونديال القطري، بعد إقصاء منتخب البرتغال أمس بهدف دون رد.

ومع تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم، فسوف يواجه منتخب فرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن، مما يعني غياب نجم نادي الاتحاد عن مواجهة الشباب يوم الخميس المقبل في دوري روشن.

 

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