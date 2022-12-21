فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

أعلنت أمانة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة عبر بوابة الجائزة الإلكترونية والتي دشّن نسختها العاشرة مؤخرًا صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة والتي تأتي الجائزة كإحدى مبادراتها.

دعم واهتمام بالتعليم

وقدم مدير عام تعليم جدة الشكر والتقدير لمحافظ جدة على دعمه واهتمامه بكل ما يتعلق بالشأن التعليمي في المحافظة، كما ثمن ما تقدمه جمعية المبادرات المتميزة لدعم وتحفيز المعلمين والمعلمات بجدة وإذكاء روح التنافس بينهم.

كما حث الزارع المعلمين والمعلمات في جدة على المشاركة في النسخة العاشرة من الجائزة وذلك عبر بوابة الجائزة (هنا).

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي، أن الجائزة تشهد زيادة في عدد المشاركات عامًا بعد عام، حيث زاد عدد المسجلين في نسختها التاسعة على 25 ألف معلم ومعلمة.

تحكيم الملفات

وأضاف الخريجي إلى أن تحكيم الملفات المشاركة في الجائزة تمر بلجان التحكيم المكوّنة من إدارة تعليم جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة عفت، وجامعة دار الحكمة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست وذلك لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات مدارس جدة، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام للمعلم والمعلمة.

وأشار إلى أن الجائزة في نسختها العاشرة تتضمن أربعة مسارات في المراحل التعليمية: الطفولة المبكرة والابتدائية صفوف أولية، المرحلة الابتدائية الصفوف العليا، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، فيما تبلغ قيمة جوائز النسخة العاشرة مليون ريال.