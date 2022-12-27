فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، عن فتح باب التسجيل ببرامج التدريب النوعية في “مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك “، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (اضغط هنا).

تفاصيل المشروع

ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه بمنشآت التدريب التقني والمهني بجازان، العديد من الدورات التدريبية ” مسار فرسان لصيانة القوارب “.

ويشمل المشروع أيضا، برامج الدورة تعريف ومقدمة متكاملة عن أنواع القوارب، والمكائن وأحجامها المختلفة، وأنواع الصيانة اللازمة والسريعة للقوارب، و أدوات الصيانة الحديثة، وعمليات الصيانة، والعمليات والظواهر الخاصة في القارب ، والصناعات المرتبطة غير المباشرة كمحركات القوارب والمحركات ثنائية الأشواط والمحركات رباعية الأشواط والوحدة السفلية ونظام الوقود ونظام الحقن ونظام الكهرباء ودعامة المحرك الخارجي والتآكل والصدأ ومروحة الدفع والمحرك الحراري والأجزاء الرئيسية للمحرك والأجزاء الثانوية للمحرك والمحركات والأجزاء بمراكب وقوارب الصيد متعددة ومختلفة الأحجام وأنظمة المحرك وصيانتها وتشغيل المحرك.

مسار جسور النقل

كما يتضمن المشروع، “مسار جسور النقل والتوزيع”، للتعريف بمقدمة متكاملة عن (سيارات النقل وأحجامها المختلفة وأنواع المكائن وأحجامها المختلفة، وأدوات الصيانة الحديثة، وعمليات الصيانة، والعمليات والظواهر الخاصة في سيارات النقل والتوزيع، والصناعات المرتبطة غير المباشرة، والسلامة المهنية المرورية والقيادة الآمنة.

ويشترط للتسجيل في المشروع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والتسجيل في المنصة الخاصة بالبرنامج التدريبي، وأن يكون حاصلاً على مؤهل ابتدائي فما فوق، أن يكون عمر المتقدم من 18 سنة إلى 45 سنة، وأن يكون لدية رخصة قيادة سارية المفعول لمسار (جسور) القطاع المستهدف قطاع النقل والتوزيع.