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فرص لحاق نيمار بالمباراة النهائية لمونديال 2022

2022-12-02 الساعة 3:31
فرص لحاق نيمار بالمباراة النهائية لمونديال 2022
المواطن - متابعة

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أكد والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون جاهزًا في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي بطولة كأس العالم 2022 مع المنتخب البرازيلي لو تأهل منتخب السامبا للمباراة النهائية.

نيمار
نيمار – المصدر fifa

نيمار وبيليه

ويعتقد والد نيمار أن نجله، الذي يبتعد بفارق هدفين عن الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيلي، سيعود قبل وقت كاف من المباراة النهائية للمونديال، بفرض أن المنتخب البرازيلي سيصل لهذا الدور.

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وأضاف: “عندما كان مصابا من قبل وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى قدم أفضل ما عنده، سيبذل أقصى ما عنده”.

نيمار
نيمار – المصدر @CBF_Futebol

لاعب مهم

وأردف والد نيمار قائلًا: “الكل يعرف أن نيمار لاعب مهم للغاية، لديه تأثير كبير في الملعب وعلى كل زملائه، عندما يتواجد نيمار في الملعب تصبح الأمور مختلفة تماما لأنه رقم واحد، نعلم أهمية نيمار للمجموعة”.

وأكد: “أثق في أن نيمار سيتواجد في الملعب في المباراة النهائية، وسيقدم أفضل ما عنده ليفوز بكأس العالم مع زملائه في المنتخب البرازيلي”.

وتابع: “سيقدم أفضل ما عنده لمساعدة الفريق والفوز معه باللقب”.

نيمار
نيمار – المصدر @BrasilEdition

تأهل السامبا

وتأهل المنتخب البرازيلي بالفعل لدور الـ16 ويحتاج لنقطة واحدة فقط ليتصدر مجموعته بعدما تغلب على المنتخبين السويسري والصربي في أول مباراتين بالبطولة.

ولكن، نيمار تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة الأولى أمام صربيا، ليخرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب حتى الأدوار الإقصائية.

ويظل المنتخب البرازيلي مرشحًا للفوز بالبطولة رغم غياب نيمار.

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