فرناندو سانتوس: مواجهة المغرب ستكون صعبة

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شدد المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس على صعوبة مواجهة المغرب المقبلة، نظرًا لامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين المحترفين في أوروبا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره البرتغالي، يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.
ولفت فرناندو سانتوس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، إلى أن منتخب المغرب أظهر قوته في مباريات النسخة الحالية من كأس العالم، حيث أقصى إسبانيا وفاز على بلجيكا.
وتابع مدرب البرتغال تصريحاته، قائلًا “منتخبات Yفريقيا تلعب بشكل رائع في كرة القدم وتملك الطاقة والإبداع، لاعبو المغرب يلعبون لآبائهم وأجدادهم وبلادهم بحماس شديد”.
وأضاف فرناندو سانتوس: “منتخب المغرب لديه العديد من النجوم الكبار الذين ينشطون في أندية أوروبية كبرى، هناك حكيم زياش لاعب تشيلسي وأشرف حكيمي أحد أبرز اللاعبين في مركزه في العالم مع فريقه باريس سان جيرمان”.
وأشار مدرب البرتغال، إلى أن المباراة ستكون صعبة، مؤكدًا أنه درس المنافس بقوة بعد الفوز على سويسرا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، وحلل أداء المغرب بالشكل المطلوب.
واختتم فرناندو سانتوس تصريحاته قائلًا: “المباراة ستكون صعبة، المغرب سيقدم كل ما لديه، ونحن أيضًا سنسبب المتاعب لأسود الأطلس”.