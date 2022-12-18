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تشكل تهديدًا على صحة الإنسان

فطريات خطيرة في أغذية نتناولها يوميًّا

2022-12-18 الساعة 11:19
فطريات خطيرة في أغذية نتناولها يوميًّا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة نشرت نتائجها في مجلة نيشتر فوود، أن تحليلًا للقمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية، أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية الجرب.

سموم فطرية

وبحسب خبراء في مجال الصحة، فإن المواد الغذائية المحببة لكثيرين مثل الخبز والمعكرونة، قد تحتوي على سموم فطرية ضارة، تشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الإنسان.

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ولا يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارًّا بالنسبة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو “القيء الفطري”، يمكن أن تكون قاتلة.

القيء الفطري

ووجد خبراء من المملكة المتحدة أن 70 بالمائة من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019، احتوى على القيء الفطري، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية.

ولفت باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين، إلى أن حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرًا “مثيرًا للقلق”.

وقال عالم الأغذية من جامعة باث، نيل براون: لم يُعرف بعد كيف يمكن أن يؤثر التعرض الغذائي المستمر والمنخفض المستوى للسموم الفطرية على صحة الإنسان على المدى الطويل، حسبما نقلت صحيفة الصن البريطانية.

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