فقر الدم قد يؤدي لتساقط الشعر وتغير الأظافر

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أكد استشاري الباطنية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، عبدالله الذيابي، أن فقر الدم الناتج من نقص الحديد قد يؤدي لتساقط الشعر وتغير في الأظافر.
وأوضح الذيابي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن فقر الدم هو انخفاض الهيموجلوبين إلى أقل من 13 (أو 130 بالوحدة الأخرى) لدى الرجال، وإلى أقل من 12 (أو 120 بالوحدة الأخرى) لدى النساء.
وتتعدد أعراض فقر الدم، ومن أبرزها: الإرهاق والخمول، والخفقان وألم الصدر، وضيق النفس، والدوخة، بحسب الذيابي.