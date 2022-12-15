فلاديمير ستويكوفيتش يواصل تألقه مع الفيحاء

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واصل حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ونجح فلاديمير ستويكوفيتش في التصدي لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الخليج، ليُحافظ على نظافة شباكه.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذه ركلة الجزاء الثالثة التي يتصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش منذ قدومه إلى صفوف الفيحاء في الموسم الماضي.
وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الفيحاوي بهدف دون رد سجله أنتوني نواكايمي من ركلة جزاء عند الدقيقة 17.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ15.