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ضمن منافسات دوري المحترفين

فلاديمير ستويكوفيتش يواصل تألقه مع الفيحاء

2022-12-15 الساعة 4:57
فلاديمير ستويكوفيتش يواصل تألقه مع الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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واصل حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق فلاديمير ستويكوفيتش

ونجح فلاديمير ستويكوفيتش في التصدي لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الخليج، ليُحافظ على نظافة شباكه.

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ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذه ركلة الجزاء الثالثة التي يتصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش منذ قدومه إلى صفوف الفيحاء في الموسم الماضي.

فلاديمير ستويكوفيتش
فلاديمير – المصدر @SPL

تقدم الفيحاء ضد الخليج

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الفيحاوي بهدف دون رد سجله أنتوني نواكايمي من ركلة جزاء عند الدقيقة 17.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ15.

الخليج والفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @Khaleejclub

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