فلكية جدة: ظاهرتان فلكيتان تزينان سماء المملكة مساء اليوم

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كشفت الجمعية الفلكية بجدة رصد ظاهرتين فلكيتين بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الخميس 29 ديسمبر.
وأشارت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى أنه تحدث بشكل استثنائي ظاهرتان فلكيتان بنفس التوقيت ومشاهدة بالعين المجردة في وداع العام 2022.
وأوضحت الجمعية أنه بعد غروب الشمس يرصد اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة باتجاه في الجنوب الغربي، وعاليًا باتجاه الجنوب اقتران القمر بكوكب المشتري.