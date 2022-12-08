فوائد عديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان

تحدثت الدكتورة يكاتيرينا بارانوفا عن الفوائد العديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان.

فوائد الموز

وقالت الخبيرة في تصريحات تلفزيونية: إن الموز يحتوي على نسبة عالية جدًّا من البوتاسيوم.

وأشارت الدكتورة يكاتيرينا بارانوفا إلى أن الموز فاكهة فريدة للإنسان، ويساعد على إنتاج السيروتونين، الذي من الصعب الحصول عليه، كما أنه ضروري لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية، ومفيد لعلاج حرقة المعدة.

مفيد للقلب

فيما أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن الموز مصدر ممتاز للحصول على البوتاسيوم، الذي له تأثير إيجابي مفيد في صحة القلب وتطبيع مستوى ضغط الدم. والأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالبوتاسيوم، نادرًا ما يعانون من مشكلات في القلب وأقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية وارتفاع مستوى ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك الموز غني بمركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وأكمل مياسنيكوف: البوتاسيوم ضروري للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الذي يعتبر من عوامل خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. الموز مادة غذائية جيدة.